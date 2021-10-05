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Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина
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Екатерина Скулкина
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Дата рождения
3 июня 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Екатерина Скулкина
Родилась 3 июня 1976 года. Йошкар-Ола, СССР (Россия).
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Фильмография Екатерина Скулкина
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.0
Все о мужчинах
комедия
2016, Россия
5.0
Что творят мужчины!
комедия
2013, Россия
4.0
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«Встала и вышла»: Скулкина насмешила фанатов реакцией на музыку из TikTok
Знаменитость оценила современные тренды социальных сетей.
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5 октября 2021 18:45
«С весом пропала индивидуальность»: похудевшую Скулкину обсуждают в сети
Звезда продолжает удивлять фанатов своим преображением.
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29 сентября 2021 16:54
«Точно не пластик?»: Шепелев усомнился в преображении похудевшей Скулкиной
Артистка избавилась от 20 лишних кило.
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27 сентября 2021 13:49
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