Лифт желаний
Билеты от 1700₽
Киноафиша Лифт желаний

Спектакль Лифт желаний

16+
Продолжительность 90 минут
О спектакле

Авантюрная комедия о случайной встрече

Спектакль начинает свою историю с непростой ситуации: мужчина и женщина застревают в лифте. На первый взгляд, это обычная поездка, но она наполняется глубокими смыслами и неожиданными откровениями. Поначалу они обвиняют друг друга в случившемся, но вскоре разговор принимает новый поворот.

Выясняется, что он — заурядный обыватель, а она — успешная бизнес-вумен. Как же живут люди с такими разными судьбами в одном городе и как они справляются с повседневными заботами? Эти вопросы начинают беспокоить их обоих. Спектакль обращает внимание на различия в поведении мужчин и женщин в одних и тех же обстоятельствах: работа, семья, любовь и дружба — темы, которые они обсудят за время своей непродолжительной встречи в лифте.

Потрясающая игра актеров добавляет яркости этому произведению. Невероятные диалоги, наполненные юмором и остроумием, позволяют зрителям вспомнить о тех вещах, о которых в рутине повседневной жизни порой забываешь. Изменит ли эта короткая встреча их жизни? Ответ на этот вопрос ждать вас в зрительном зале.

  • Екатерина Скулкина
  • Максим Киселев

Режиссура

Режиссером спектакля стал Андрей Ковалев, известный своим умением создавать увлекательные и запоминающиеся постановки.

Купить билет на спектакль Лифт желаний

Помощь с билетами
Июнь
20 июня суббота
19:00
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
от 1700 ₽

