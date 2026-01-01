Спектакль Лифт желаний

Авантюрная комедия о случайной встрече

Спектакль начинает свою историю с непростой ситуации: мужчина и женщина застревают в лифте. На первый взгляд, это обычная поездка, но она наполняется глубокими смыслами и неожиданными откровениями. Поначалу они обвиняют друг друга в случившемся, но вскоре разговор принимает новый поворот.

Выясняется, что он — заурядный обыватель, а она — успешная бизнес-вумен. Как же живут люди с такими разными судьбами в одном городе и как они справляются с повседневными заботами? Эти вопросы начинают беспокоить их обоих. Спектакль обращает внимание на различия в поведении мужчин и женщин в одних и тех же обстоятельствах: работа, семья, любовь и дружба — темы, которые они обсудят за время своей непродолжительной встречи в лифте.

Потрясающая игра актеров добавляет яркости этому произведению. Невероятные диалоги, наполненные юмором и остроумием, позволяют зрителям вспомнить о тех вещах, о которых в рутине повседневной жизни порой забываешь. Изменит ли эта короткая встреча их жизни? Ответ на этот вопрос ждать вас в зрительном зале.

В актерском составе

Екатерина Скулкина

Максим Киселев

Режиссура

Режиссером спектакля стал Андрей Ковалев, известный своим умением создавать увлекательные и запоминающиеся постановки.