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Подыскиваю жену, недорого!
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Спектакль Подыскиваю жену, недорого!

Антрепризный спектакль о превратностях любви
Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Феерическая постановка о превратностях любви

Для Игоря выбор жены — одна из важнейших задач в жизни. Ошибки быть не может, поэтому он устраивает для своих претенденток удивительные испытания, чтобы убедиться в их искренности.

Испытания и скрытые истины

Игорь — успешный и богатый, но не спешит раскрывать это. Он хочет узнать, кто сможет полюбить его не за внешний блеск, а за настоящего человека — обычного служащего с небольшой зарплатой и скромной однокомнатной квартирой, где разворачиваются события.

Судьба преподносит сюрпризы

Когда Игорь решает, что нашел ту самую, жизнь преподносит неожиданные повороты. Оказывается, не все люди те, за кого себя выдают, и иногда счастье находится ближе, чем кажется.

Счастливый финал

Несмотря на все испытания и сюрпризы, история Игоря заканчивается хорошо. Он находит свою любовь и понимает, что настоящий выбор всегда был рядом.

Режиссер
Михаил Церишенко
В ролях
Андрей Носков
Андрей Носков
Мария Кравченко
Татьяна Морозова
Алена Савастова
Екатерина Скулкина
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
23 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
16:00 от 2000 ₽
30 августа
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2000 ₽
13 сентября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
26 сентября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
4 октября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
17 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
31 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1500 ₽
1 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
2 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
8 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
14 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
15 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
16 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 2000 ₽
22 ноября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
23 ноября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
17:00 от 2000 ₽
29 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
5 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
6 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
20:00 от 2000 ₽
12 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
13 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
27 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽
31 декабря
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
15:00 от 2500 ₽
2 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
3 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
4 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
14:00 от 2000 ₽
17 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
23 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
24 января
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
6 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽
21 февраля
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
16:00 от 2000 ₽
27 марта
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 17 декабря
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
16:00 от 1200 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

16+
Премьера Драма
Солнце Ландау
16 сентября в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 3000 ₽
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
26 июля в 11:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
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12+
Опера
Петр Первый
9 сентября в 19:00 Новая опера им. Колобова
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