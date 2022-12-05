Одеждой не скрыть: похудевшую на 20 килограммов Скулкину из Comedy Woman не узнать

Звезда КВН и Comedy Woman Екатерина Скулкина в очередной раз поразила своих поклонников. Не так давно артистка кардинально изменилась, ведь ей удалось сбросить порядка 20 килограммов, но, похоже, результат не продержался долго.

Главными секретами похудения Скулкина называла спорт и правильное питание. Позднее юмористка призналась, что проходила процедуру криолиполиза. Суть заключается в том, что жировые клетки замораживаются и постепенно выводятся из организма. Длительная и изнурительная работа над своим телом привела к невероятным результатам — Скулкина стала заметно стройнее.

Однако недавно артистка поделилась новым снимком в соцсетях, где она в кадре вместе со своим другом Табризом Шахиди. Судя по фото, она снова начала набирать утраченные кило. На Скулкиной эффектное черное платье, которое не скрывает ее внушительное декольте. Также юмористка встала очень близко к Шахиди, словно пытаясь прикрыть его корпусом свои пышные формы. Впрочем, поклонники звезды Comedy Woman были довольны постом и оставили под ним восхищенные комментарии.