Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гремлины: Хранители леса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Модель XL
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Модель XL

Модель XL (2020 - …)

16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Телеканал Ю
Продолжительность телешоу 30 часов 0 минут
О чем телешоу

«Модель XL» – это российское реалити-шоу о начинающих топ-моделях размера plus-size. Проект ломает устоявшиеся в обществе стереотипы о том, что представлять известные бренды и красоваться на рекламных плакатах могут только эфемерные феи с параметрами 90-60-90. На самом деле стать профессиональной моделью и заключить контракт с агентством может девушка с любой фигурой. Главное – быть обаятельной, уверенной в себе и готовой к экспериментам. В испытаниях этого шоу принимают участие девушки с размером одежды ХL и больше.

В ролях
В ролях
Анфиса Чехова
Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина
Николай Овечкин
Павел Раков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Модель XL - Сезон 1 Сезон 1
2020, 10 эпизодов
Модель XL - Сезон 2 Сезон 2
2020, 10 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши