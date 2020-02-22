«Модель XL» – это российское реалити-шоу о начинающих топ-моделях размера plus-size. Проект ломает устоявшиеся в обществе стереотипы о том, что представлять известные бренды и красоваться на рекламных плакатах могут только эфемерные феи с параметрами 90-60-90. На самом деле стать профессиональной моделью и заключить контракт с агентством может девушка с любой фигурой. Главное – быть обаятельной, уверенной в себе и готовой к экспериментам. В испытаниях этого шоу принимают участие девушки с размером одежды ХL и больше.