Юмористическое шоу является ответом мужскому комедийному проекту. Артистки, среди которых Екатерина Варнава, Марина Федункив, Наталья Медведева и другие, на сцене изображают все аспекты жизни обычной женщины в шутливой манере. Проект представляет собой что-то похожее на кабаре, где дамы вовсю иронизируют над собой и окружающими. Они часто выясняют отношения, спорят между собой, говорят о мужчинах, платьях и косметике, а еще исполняют песни, танцуют и смеются как друг над другом, так и над ведущим Дмитрием Хрусталевым.