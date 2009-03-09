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Киноафиша Сериалы Comedy Woman

Comedy Woman (2008 - 2020)

Comedy Woman 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 200 часов 56 минут
О чем сериал

Юмористическое шоу является ответом мужскому комедийному проекту. Артистки, среди которых Екатерина Варнава, Марина Федункив, Наталья Медведева и другие, на сцене изображают все аспекты жизни обычной женщины в шутливой манере. Проект представляет собой что-то похожее на кабаре, где дамы вовсю иронизируют над собой и окружающими. Они часто выясняют отношения, спорят между собой, говорят о мужчинах, платьях и косметике, а еще исполняют песни, танцуют и смеются как друг над другом, так и над ведущим Дмитрием Хрусталевым.

В ролях
В ролях
Марина Федункив
Марина Федункив
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Наталия Медведева
Наталия Медведева
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Comedy Woman - Сезон 1 Сезон 1
2009, 30 эпизодов
 
Comedy Woman - Сезон 2 Сезон 2
2010, 32 эпизода
 
Comedy Woman - Сезон 3 Сезон 3
2011, 29 эпизодов
 
Comedy Woman - Сезон 4 Сезон 4
2012, 23 эпизода
 
Comedy Woman - Сезон 5 Сезон 5
2013, 20 эпизодов
 
Comedy Woman - Сезон 6 Сезон 6
2014, 14 эпизодов
 
Comedy Woman - Сезон 7 Сезон 7
2014, 65 эпизодов
 
Comedy Woman - Сезон 8 Сезон 8
2017, 23 эпизода
 
Comedy Woman - Сезон 9 Сезон 9
2019, 38 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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