«Волк _одиночка»: Рецензия Киноафиши

Главное при просмотре «Волка_одиночки» – не смущаться первой сценой, где маньяк (или псевдоманьяк) ночью убивает в лесу какую-то девицу по имени Бекки. Несмотря на довольно смешную развязку – злодей(ка?) набирает номер могильника… извините, оговорился, могильник будет чуть позже… конечно же, мобильника несчастной, тот, естественно, трезвонит почем зря, обнаружив местонахождение будущего трупа, и уже через несколько секунд деву отправляют в расход, – так вот, несмотря на этот забавный финал, сцена в целом смотрится крайне банально. Подобные эпизоды снимают тысячами все кому не лень, заездив в итоге жанр до полного изнеможения и ничтожества. Однако…

Не встречайте человека по одежке и не верьте первому впечатлению. На всякого мудреца довольно простоты, и на всякий шкаф довольно скелетов. Уже следующие сразу за первой сценой охристо-багряные панорамы Виргинии, укутавшейся в обманчивую и томную негу золотой осени, перевернут ваше представление о «Волке_одиночке», а уверенные и хитроумные диалоги лишь довершат начатое: это не простой слэшер и не игра в догонялки, венчающаяся большой тотальной резней. Это другая игра: как говорит главная героиня всего смертельного предприятия, не в шашки, а в шахматы.

Авторов «Волка_одиночки» занимают прежде всего два вопроса. Первый – о природе зла. А зло, подобно знаменитым твин-пиксовским совам, вовсе не то, чем кажется. Когда тайное сообщество студиозусов престижного закрытого ричмондского колледжа, прочитав в газетах о гибели упоминавшейся выше Бекки, придумывает в здании заброшенной часовни портрет серийного убийцы, который якобы должен появиться и начать резню (и который в конце концов появляется и, к несказанному удивлению своих создателей, начинает-таки резню, потроша их самих), мы отчетливо понимаем, что корень зла – не мистические треволнения или криминальные акты воли, не ужасы и не страсти, потусторонние или посюсторонние. Зло – дитя скуки и самый ранний плод невежественной самодовольной лени. Когда все обо всех известно, все безобидные коллективные игры перепробованы и все взаимные обманы раскрываются загодя, нет ничего слаще новой многоходовой интриги, где ближний, друг, соученик и просто сосед будет одурачен и унижен наверняка. Так рождается образ «героя» в камуфляжном костюме, оранжевой шапочке и с зазубренным тесаком в руке. Впрочем, кавычки этому герою решительно не идут, иначе стала бы едва ли не четверть студентов колледжа выряжаться в Хэллоуин именно в этот мизантропический вицмундир?..

Однако появление на свет придуманного маньяка, в свою очередь, лишь часть еще более сложной игры, имеющей целью путем подстановки жертвенных фигур столкнуть двух главных жертв для взаимного непредумышленного убийства, в кровавом отсвете которого молодежный триллер а-ля «Крик» вдруг перерастет во «взрослую» и тяжелую психологическую драму. И тут авторы «Волка_одиночки» разворачивают перед нами второй вопрос: кто в действительности сильные мира сего – беспечные, ленивые и тупые наследники богатых и знаменитых или безвестные дети провинции, чья непреклонная воля и изощренный ум сметут любую мораль, власть и иерархию славы? Вправду ли последние станут первыми, не дожидаясь никакого царствия небесного? Ответ очевиден. И тот, кто отринет не только сострадание, но даже скучающее зло и возьмет себе в поводыри и пастыри ненасытную и всепоглощающую жажду стать первым среди неравных, – он и есть подлинный (Cry_)Wolf.

Vlad Dracula