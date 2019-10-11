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Постер к сериалу Боишься ли ты темноты?
Постер к сериалу Боишься ли ты темноты?
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Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Боишься ли ты темноты?
Боишься ли ты темноты? (2019 - …) Are You Afraid of the Dark? 12+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Nickelodeon
Продолжительность 5 часов 25 минут
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О чем сериал

«Боишься ли ты темноты?» — многосерийный канадский хоррор, снятый телеканалом Nickelodeon. Новое шоу является одноименным перезапуском некогда популярного телевизионного сериала. Действие разворачивается вокруг тайного детского сообщества полуночников, которые собираются на лесной поляне, чтобы рассказать друг другу максимально страшные истории. Как правило, выдуманные. Однако иногда даже фантазия может стать реальностью. Именно это и произошло с героиней первого сезона Рэйчел. Познакомившись с членами «Общества полуночников», девушка рассказывает жуткую легенду о гастролирующем цирке, который похищает детей. Ситуация получает новый оборот, когда в их город приезжает аттракцион, полностью соответствующий описаниям Рэйчел...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фиона Врум
Фиона Врум
Майкл Адамуэйт
Майкл Адамуэйт
Джереми Рэй Тейлор
Джереми Рэй Тейлор Graham
Мия Чех
Мия Чех Akiko
Лилиана Рэй
Лилиана Рэй Rachel
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Боишься ли ты темноты?»
The Tale of Room 13
Сезон 3 Серия 1
30 июля 2022
TBA
Сезон 3 Серия 2
30 июля 2022
TBA
Сезон 3 Серия 3
6 августа 2022
The Tale of the Teen Spirit
Сезон 3 Серия 4
13 августа 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Боишься ли ты темноты? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 3 эпизода
 
Боишься ли ты темноты? - Сезон 2 Сезон 2
2021, 6 эпизодов
 
Ghost Island
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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