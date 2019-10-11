«Боишься ли ты темноты?» — многосерийный канадский хоррор, снятый телеканалом Nickelodeon. Новое шоу является одноименным перезапуском некогда популярного телевизионного сериала. Действие разворачивается вокруг тайного детского сообщества полуночников, которые собираются на лесной поляне, чтобы рассказать друг другу максимально страшные истории. Как правило, выдуманные. Однако иногда даже фантазия может стать реальностью. Именно это и произошло с героиней первого сезона Рэйчел. Познакомившись с членами «Общества полуночников», девушка рассказывает жуткую легенду о гастролирующем цирке, который похищает детей. Ситуация получает новый оборот, когда в их город приезжает аттракцион, полностью соответствующий описаниям Рэйчел...