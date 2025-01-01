Меню
Персоны
Стивен Мерчант
Награды
Награды и номинации Стивена Мерчанта
Stephen Merchant
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стивена Мерчанта
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Outstanding Structured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Situation Comedy Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Situation Comedy Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Победитель
Situation Comedy Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Writer, Comedy
Номинант
Writer, Comedy
Номинант
BAFTA 2012
Best Performer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Writer
Номинант
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
