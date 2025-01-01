Меню
Джесси Бакли
Награды
Награды и номинации Джесси Бакли
Jessie Buckley
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джесси Бакли
Оскар 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Женское откровение
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
