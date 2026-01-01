Оповещения от Киноафиши
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
The Scarecrows' Wedding
The Scarecrows' Wedding
The Scarecrows' Wedding
анимация
семейный
мелодрама
Страна
Великобритания
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
2025
Производство
Magic Light Pictures
Другие названия
The Scarecrows' Wedding
Режиссер
Samantha Cutler
Jeroen Jaspaert
В ролях
Софи Оконедо
Джесси Бакли
Донал Глисон
Роб Брайдон
Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие мультфильмы
