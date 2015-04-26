Сериал о трудностях кризиса среднего возраста. Главный герой Том — немолодой рекламщик, половина жизни которого, кажется, осталась позади. Впереди неясные перспективы, особенно на работе. Его начальниками становятся молодые европейские креативщики, раздражающие уже одним внешним видом и вечно позитивным настроем. Единственными «сообщниками» в этом неравном сражении с раздражением мира и социумом становятся жена и любимый сын. Том погружается в размышления о счастье и несчастье, пытаясь найти способ примириться с жизнью.