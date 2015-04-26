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Постер к сериалу Типа счастье
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Типа счастье
Типа счастье (2015 - 2015) Happyish
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал о трудностях кризиса среднего возраста. Главный герой Том — немолодой рекламщик, половина жизни которого, кажется, осталась позади. Впереди неясные перспективы, особенно на работе. Его начальниками становятся молодые европейские креативщики, раздражающие уже одним внешним видом и вечно позитивным настроем. Единственными «сообщниками» в этом неравном сражении с раздражением мира и социумом становятся жена и любимый сын. Том погружается в размышления о счастье и несчастье, пытаясь найти способ примириться с жизнью.

Типа счастье - трейлер сериала
Типа счастье
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Shalom Auslander
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд Jonathan Cooke
Стив Куган
Стив Куган Thom Payne
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан Lee Payne
Кэрри Престон
Кэрри Престон
Молли Прайс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Типа счастье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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