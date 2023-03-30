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Киноафиша Новости Банда в сборе: Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к своим ролям в «Дэдпуле 3»

Банда в сборе: Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к своим ролям в «Дэдпуле 3»

30 марта 2023 12:42
Банда в сборе: Каран Сони и Лесли Аггамс вернутся к своим ролям в «Дэдпуле 3»

Допиндер и Слепая Эл снова будут помогать болтливому наемнику.

В актерском составе «Дэдпула 3» произошло очередное пополнение. По данным Deadline, к исполнительскому ансамблю кинокомикса присоединились актеры из оригинальной дилогии Каран Сони и Лесли Аггамс. Первый вернется к образу нью-йоркского таксиста Допиндера, а Аггамс вновь перевоплотится в подругу болтливого наемника — Слепую Эл.

Вместе с упомянутыми в фильме снимутся Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин и Мэттью Макфэдиен. Режиссером выступит Шон Леви («Главный герой», «Живая сталь»). Сценарий вместе с Рейнольдсом разработали авторы предыдущих картин Ретт Риз и Пол Верник, а также создатели мультсериала «Закусочная Боба» Венди и Элизабет Молино. Они писали триквел с расчетом на «взрослый» прокатный рейтинг R — это будет первый проект Marvel Studios с подобным возрастным цензом. Исполнительным продюсером выступает Кевин Файги.

О сюжете пока информации немного. В центре повествования окажутся Уэйд Уилсон и Росомаха. По словам создателей, мутантам предстоит пережить совместное приключение по мультивселенной, последствия которого будут отражены в других проектах MCU.

Съемки «Дэдпула 3» начнутся в конце мая. Премьера намечена на 8 ноября 2024 года.

Фото: Everett Collection
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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