Двое лучших друзей-неудачников Джонатан и Стив, сидя в кафе, обсуждают амбициозные и дурацкие бизнес-идеи, которые помогут им разбогатеть. Далее приятели отправляются на специальный показ своего любимого фильма в кинотеатре, принадлежащем Квентину Тарантино. Там рождается очередная безумная мысль: основать подпольный кинотеатр, для чего приятели решают выкрасть 35-миллиметровую плёнку «Криминальное чтиво» 1994 года. Ребята решают привлечь к осуществлению плана свою подругу Элизабет, она презирает работы Тарантино и намеревается сжечь свою долю плёнки. В результате горе-бизнесмены попадут в лихую передрягу, похожую на закрученные сюжеты фильмов самого Тарантино.