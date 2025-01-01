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Постер фильма Ограбить Тарантино
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Киноафиша Фильмы Ограбить Тарантино

Ограбить Тарантино

Stealing Pulp Fiction 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Двое лучших друзей-неудачников Джонатан и Стив, сидя в кафе, обсуждают амбициозные и дурацкие бизнес-идеи, которые помогут им разбогатеть. Далее приятели отправляются на специальный показ своего любимого фильма в кинотеатре, принадлежащем Квентину Тарантино. Там рождается очередная безумная мысль: основать подпольный кинотеатр, для чего приятели решают выкрасть 35-миллиметровую плёнку «Криминальное чтиво» 1994 года. Ребята решают привлечь к осуществлению плана свою подругу Элизабет, она презирает работы Тарантино и намеревается сжечь свою долю плёнки. В результате горе-бизнесмены попадут в лихую передрягу, похожую на закрученные сюжеты фильмов самого Тарантино.

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2024
Производство Pillisdorf Social Club, Story in the Sky, Toolshed Audio Post
Другие названия
Stealing Pulp Fiction
Режиссер
Danny Turkiewicz
В ролях
Джейсон Александр
Джейсон Александр
Оливер Купер
Оливер Купер
Cazzie David
Matt Adams
Alex Crawford
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Ограбить Тарантино
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