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Плюрибус
Плюрибус (2025 - …)
Pluribus
18+
драма
фантастика
Год выпуска
2025
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Стрим-сервис
Apple TV+
О чем сериал
История самого несчастного человека на Земле, который должен спасти мир от счастья.
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Плюрибус
тизер первого сезона
тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Мириам Шор
Каролина Выдра
Рэй Сихорн
Самба Шутте
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Плюрибус»
TBA
Сезон 1
Серия 1
7 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 2
7 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 3
14 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 4
21 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 5
28 ноября 2025
TBA
Сезон 1
Серия 6
5 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 7
12 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 8
19 декабря 2025
TBA
Сезон 1
Серия 9
26 декабря 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
9 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
TBA,
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