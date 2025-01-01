Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

Вайнштейны давили, критики морщились — а теперь этот забытый фильм с Мэттом Дэймоном ворвался в топ-10 Netflix

Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)