«Пятая власть»: Рецензия Киноафиши

«Пятую власть» Билла Кондона непрестанно сравнивают с финчеровской «Социальной сетью», обязательно замечая, насколько же вторая лучше первой. Конечно, то кино повлияло на это, однако бесконечные сравнения с «Социальной сетью» – очень неглупым, весьма симпатичным, но, чего уж там, далеко не самым сильным финчеровским фильмом – слишком предсказуемы и слишком быстро начинают утомлять. Гораздо интереснее своеобразные режиссерские ходы Кондона, умудряющегося, при всей своей фирменной беспристрастности и, в данном случае, легкой нравоучительности, заложить ряд довольно нестандартных виражей. Основное здесь, конечно, то кафкианское бумажно-компьютерное пространство, напоминающее о соответственных сюрреальных комнатах у Содерберга и Орсона Уэллса, которое представляет собой платформа WikiLeaks – матрица для конструирования «новой нервной системы общества». Из этой матрицы Джулиан Ассанж, временами разделяющийся на множество виртуальных двойников, ведет войну за абсолютную прозрачность, то есть за ключевую технологию для «новой социальной справедливости», которая, как выясняется, не такая уж и новая: оруэлловский Большой Брат упоминается сразу вслед за словами Ассанжа о том, что «свободным людям нужно знание». Под лозунгом «WikiLeaks не редактирует!» (очевидный реверанс в сторону двух самых энергичных констатаций новейшего кинематографа: «Мачете не эсэмэсит!» и «Мачете не твитит!») австралийский борец с транснациональной тиранией выкладывает необработанную информацию, включая, например, адреса и телефоны членов неонацистской Британской национальной партии или депеши со сведениями чуть ли не обо всех, кто сотрудничает с американцами на Ближнем и Среднем Востоке. В результате оказывается, что отсутствие редактирования (= цензуры) точно так же ведет к тоталитаризму, как и вмешательство в содержание информации. Более того, утопия Ассанжа – не просто всеобщая прозрачность, но еще и активная анонимность, защищаемая непрерывно множащимися серверами и программами. Последняя подкрепляется цитатой из Уайльда: «Дайте человеку маску – и он скажет вам правду». Союз всеобщей прозрачности и анонимности игроков (акторов) информационного поля – это термоядерный идеологический коктейль, всю прелесть которого, особенно на фоне концептуальных упоминаний о Солженицыне, Кондон, похоже, так и не решился оценить.

Конечно, Билл Кондон прошел мимо определенного количества чудесных деталей, например сюрреалистического сексуального скандала, коим дирижировала яростная и необузданная феминистка, по совместительству шведский прокурор, с феерическим именем Марианна Ню, то ли излишне воспламененная идеей женской солидарности, то ли близко сошедшаяся с ЦРУ, то ли вкусившая обоих удовольствий разом. Естественно, Кондон периодически слишком прямолинеен: и в каплях правозащитной крови на стекле, через которое виден плакат «Время правды», и в объяснении ассанжевских акций своеобразным детством героя, и в изобличении привычки (тоже детской, причем одновременно и сектантской!) окрашивать волосы в пепельно-седые тона. Тем не менее это кино, по крайней мере во многих вещах, отнюдь не столь простодушно, как думают многочисленные соболезнователи на тему «зачем Кондон не Финчер», «чому он не сокiл» или еще что-нибудь в том же духе…

Сергей Терновский