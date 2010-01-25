Израиль, Германия / драма, документальный, исторический / 18+
7.4
О фильме
Во время войны нацисты сняли фильм о варшавском гетто. Материалы этой картины, так и оставшейся незаконченной, были обнаружены уже после войны и привлекли внимание ученых-историков, искавших достоверные свидетельства о жизни в гетто.
Несмотря на явно пропагандистский характер фильма, долгое время он считался документальным, пока не была найдена недостающая часть, проливающая свет на истинную его сущность: благополучная «повседневная жизнь» обитателей гетто, показанная на экране, была тщательно срежиссирована съемочной группой. С помощью живых свидетелей — одного из операторов того фильма и оставшихся в живых обитателей гетто — режиссеру Яэль Херсонски удалось воссоздать историю создания знаменитой фальшивки.
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените14 голосов
7.4IMDb
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