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Постер фильма Неоконченный фильм
7.4
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7.4

Неоконченный фильм

, 2010
Shtikat Haarchion
Израиль, Германия / драма, документальный, исторический / 18+
Постер фильма Неоконченный фильм
7.4

О фильме

Во время войны нацисты сняли фильм о варшавском гетто. Материалы этой картины, так и оставшейся незаконченной, были обнаружены уже после войны и привлекли внимание ученых-историков, искавших достоверные свидетельства о жизни в гетто. Несмотря на явно пропагандистский характер фильма, долгое время он считался документальным, пока не была найдена недостающая часть, проливающая свет на истинную его сущность: благополучная «повседневная жизнь» обитателей гетто, показанная на экране, была тщательно срежиссирована съемочной группой. С помощью живых свидетелей — одного из операторов того фильма и оставшихся в живых обитателей гетто — режиссеру Яэль Херсонски удалось воссоздать историю создания знаменитой фальшивки.

В ролях

Александр Байер
Александр Байер
Interrogator
Рюдигер Фоглер
Willy Wist
Hanna Avrutzki
Self - Witness
Luba Gewisser
Self - Witness
Jurek Plonski
Self - Witness
Aliza Vitis-Shomron
Self - Witness
Shula Zeder
Self - Witness
Janusz Hamerszmit
Adam Czerniakow
Eliezer Niborski
Dr. Emanuel Ringelblum
Александр Сендерович
Ben Shem
Александр Сендерович
Ben Shem
Режиссер Яэль Херсонский
Сценарист Яэль Херсонский
Композитор Ишай Адар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль / Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 25 января 2010
Дата выхода
29 октября 2010 Великобритания
18 августа 2010 Канада R
18 августа 2010 США
MPAA R
Сборы в мире $320 896
Другие названия
Shtikat ha-archion, A Film Unfinished, 'Το γκέτο', μια ταινία που δεν έγινε ποτέ, A unfinished film, Befejezetlen film, En ofullbordad film, Gueto, Nedokoncený film, Niedokończony film, Quand les nazis filmaient le ghetto, Shtikat haarchion, Shtikat Haarchion - Geheimsache Ghettofilm, Um Filme Inacabado, Un film neterminat, Warsaw Ghetto: The Unfinished Film, Неоконченный фильм, 電影，未完成, A Film Unfinished: Nazi Propaganda and the Warsaw Ghetto, De Film die Nooit Werd Afgemaakt..., Gueto. La película perdida de la propaganda nazi

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 14 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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