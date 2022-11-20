В ролях
Карола Нидерхубер
Liesl Streitberger
Maximilian Reinwald
Franz Streitberger (Kind)
Christian Junghuber
Ferdi Streitberger
Gianna Franzmeyer
Kresenzia Streitberger
Maximilian Schmid
Wolferl Streitberger
Vivienne Gell
Lernerl Streitberger
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Адриан Гойгингер
Сценарист
Адриан Гойгингер, Мальте Джан, Хана Гайсендорфер, Геррит Кляйн, Томми Придни
Композитор
Arash Safaian
Детали фильма
Страна
Германия / Австрия
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
15 сентября 2023
Премьера в мире
20 ноября 2022
Дата выхода
|13 апреля 2023
|Германия
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|7 июля 2023
|Испания
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|19 января 2024
|Тайвань
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Сборы в мире
$26 284
Производство
Geißendörfer Pictures, Lotus Film, Giganten Film
Другие названия
Der Fuchs, The Fox, Le renard et le soldat, A róka, El zorro, La guineu, La rabosa, Lisica, Liška, Líška, Mein Fuchs, Rebane, Лиса, 戰火下的小狐狸