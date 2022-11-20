Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лис
7.4
Киноафиша Фильмы Лис
7.4

Лис

, 2022
Der Fuchs
Германия, Австрия / драма / 18+
Постер фильма Лис
7.4

В ролях

Зимон Морце
Зимон Морце
Карл Маркович
Карл Маркович
Josef Streitberger
Пит Буковски
Карола Нидерхубер
Liesl Streitberger
Марко Керезовиц
Александр Байер
Александр Байер
Корнелиус Обоня
Корнелиус Обоня
Maximilian Reinwald
Franz Streitberger (Kind)
Christian Junghuber
Ferdi Streitberger
Gianna Franzmeyer
Kresenzia Streitberger
Maximilian Schmid
Wolferl Streitberger
Vivienne Gell
Lernerl Streitberger
Режиссер Адриан Гойгингер
Сценарист Адриан Гойгингер, Мальте Джан, Хана Гайсендорфер, Геррит Кляйн, Томми Придни
Композитор Arash Safaian
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 сентября 2023
Премьера в мире 20 ноября 2022
Дата выхода
13 апреля 2023 Германия
7 июля 2023 Испания
19 января 2024 Тайвань
Сборы в мире $26 284
Производство Geißendörfer Pictures, Lotus Film, Giganten Film
Другие названия
Der Fuchs, The Fox, Le renard et le soldat, A róka, El zorro, La guineu, La rabosa, Lisica, Liška, Líška, Mein Fuchs, Rebane, Лиса, 戰火下的小狐狸

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 15 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше