Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Густаф Хаммарстен
Густаф Хаммарстен
Gustav Hammarsten
О персоне
Фильмография
Густаф Хаммарстен
Gustav Hammarsten
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Густафа Хаммарстена
Родился 2 сентября 1967 года. Стокгольм, Швеция.
Развернуть
Фильмография Густафа Хаммарстена
Однажды в Стокгольме
драма, криминал
2018, США
6.0
Преступления страсти
криминал
2013, Швеция
4.0
За тридевять земель 3D
анимация, фэнтези
2013, Дания / Швеция
6.0
Вместе
драма, комедия
2000, Дания / Швеция / Италия
7.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»