В небольшом шахтерском городке в центральной части Швеции живёт женщина-полицейский Вероника Грен со своей семьей. Веронику с детства мучают видения, но она подавляет их, принимая таблетки, отпускаемые по рецепту врача. Но временами её видения вызывают тяжелые ночные кошмары и психические расстройства. И увидев однажды мертвого мальчика Оскара в реке, Вероника принимает это за очередную галлюцинацию. Однако очень скоро женщина понимает, что к ней приходят жертвы нераскрытых преступлений, чтобы свершить правосудие, и что её прошлое может помочь поймать убийцу, который до сих пор находится на свободе…