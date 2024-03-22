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Киноафиша Сериалы Вероника

Вероника (2024 - …)

Veronika 18+
Год выпуска 2024
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

В небольшом шахтерском городке в центральной части Швеции живёт женщина-полицейский Вероника Грен со своей семьей. Веронику с детства мучают видения, но она подавляет их, принимая таблетки, отпускаемые по рецепту врача. Но временами её видения вызывают тяжелые ночные кошмары и психические расстройства. И увидев однажды мертвого мальчика Оскара в реке, Вероника принимает это за очередную галлюцинацию. Однако очень скоро женщина понимает, что к ней приходят жертвы нераскрытых преступлений, чтобы свершить правосудие, и что её прошлое может помочь поймать убийцу, который до сих пор находится на свободе…

В ролях
В ролях
Санна Экман
Олле Сарри
Олле Сарри
Пер Графман
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман
Андерс Мосслинг
Андерс Мосслинг
Эмили Йонсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Вероника - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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