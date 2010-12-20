Сериал «Убийства на Сандхамне» рассказывает о полицейских расследованиях на идиллическом островке поблизости от Стокгольма. Молодая мать Нора Линде отдыхает с детьми на пляже, но неожиданно обнаруживает в воде труп мужчины. Прибывшая на место полиция сперва полагает, что речь идет о типичном несчастном случае. Но опытный инспектор Томас Андреассон чувствует, что в этом деле что-то не сходится. Нора, к неудовольствию своей семьи, подключается к расследованию, причем отнюдь не в качестве свидетеля.