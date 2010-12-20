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Постер сериала Убийства на Сандхамне
Постер сериала Убийства на Сандхамне
Постер сериала Убийства на Сандхамне
Постер сериала Убийства на Сандхамне
Постер сериала Убийства на Сандхамне
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Убийства на Сандхамне

Убийства на Сандхамне (2010 - …)

Morden i Sandhamn 18+
Год выпуска 2010
Страна Швеция
Всего сезонов 10 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Продолжительность сериала 36 часов 45 минут

О чем сериал

Сериал «Убийства на Сандхамне» рассказывает о полицейских расследованиях на идиллическом островке поблизости от Стокгольма. Молодая мать Нора Линде отдыхает с детьми на пляже, но неожиданно обнаруживает в воде труп мужчины. Прибывшая на место полиция сперва полагает, что речь идет о типичном несчастном случае. Но опытный инспектор Томас Андреассон чувствует, что в этом деле что-то не сходится. Нора, к неудовольствию своей семьи, подключается к расследованию, причем отнюдь не в качестве свидетеля.

В ролях
В ролях
Александра Рапапорт
Якоб Седергрен
Густаф Хаммарстен
Густаф Хаммарстен
Штефан Гёдикке
Сандра Андреис
Николай Клеве Брок
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Убийства на Сандхамне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 3 эпизода
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 3 эпизода
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 3 эпизода
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 3 эпизода
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 3 эпизода
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 8 эпизодов
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 8 эпизодов
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2022, 6 эпизодов
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2023, 6 эпизодов
 
Убийства на Сандхамне - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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