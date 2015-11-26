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Постер сериала Матушка Гусыня
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Киноафиша Сериалы Матушка Гусыня

Матушка Гусыня (2015 - 2024)

Gåsmamman 18+
Год выпуска 2015
Страна Швеция
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал C More
Продолжительность сериала 38 часов 15 минут

О чем сериал

Главная героиня шведского криминального сериала «Матушка Гусыня» – простая женщина средних лет по имени Соня. Она живет со своей большой семьей в окрестностях Стокгольма и работает на пристани. Но в одночасье ее мир переворачивается, когда на ее тихого и заботливого супруга Фредерика кто-то нападает. Только после его смерти женщина понимает, что вся ее родня уже много лет занимается наркобизнесом. Чтобы защитить своих детей от бывших партнеров мужа, она вынуждена сама стать частью жестокого преступного мира.

В ролях
В ролях
Грюнет Молвиг
Аня Лундквист
Анастасиос Соулис
Эдвин Рюдинг
Эдвин Рюдинг
Клара Христианссон
Джоэл Люцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
Матушка Гусыня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 8 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 8 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 8 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 6 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 6 эпизодов
 
Матушка Гусыня - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2024, 5 эпизодов
 
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