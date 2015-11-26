Главная героиня шведского криминального сериала «Матушка Гусыня» – простая женщина средних лет по имени Соня. Она живет со своей большой семьей в окрестностях Стокгольма и работает на пристани. Но в одночасье ее мир переворачивается, когда на ее тихого и заботливого супруга Фредерика кто-то нападает. Только после его смерти женщина понимает, что вся ее родня уже много лет занимается наркобизнесом. Чтобы защитить своих детей от бывших партнеров мужа, она вынуждена сама стать частью жестокого преступного мира.