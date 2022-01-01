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Лайнус Уолгрен
Лайнус Уолгрен
Linus Wahlgren
О персоне
Фильмография
Лайнус Уолгрен
Linus Wahlgren
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Дата рождения
10 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Густавсберг, Швеция
Биография Лайнуса Уолгрена
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Фильмография Лайнуса Уолгрена
Заклятье: Другая сторона
ужасы
2020, Швеция
5.0
Преступления страсти: Розы, поцелуи и смерть
криминал
2013, Швеция
6.0
Преступления страсти: Трагедия в монастырском саду
криминал, триллер
2013, Швеция
6.0
Преступления страсти: Больше никаких Убийств
криминал
2013, Швеция
6.0
Преступления страсти: Король лилий
криминал
2013, Швеция
6.0
Преступления страсти: Опасные мечты
криминал, триллер
2013, Швеция
6.0
Преступления страсти
криминал
2013, Швеция
4.0
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