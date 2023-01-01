Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мажоры Мажоры
Киноафиша Фильмы Мажоры
2BPerfectlyHonest

Мажоры , 2004

2004 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Их общий бизнес потерпел крах, они оба остались без работы. Но вся разница между ними в том, что один из них — холостяк, хоть теперь и без гроша в кармане, но все же ему есть куда съехать со своей шикарной квартиры — под крылышко к родителям. Другой же, компьютерный гений, женат и воспитывает сына, поэтому ему как можно скорее необходимо найти хоть какую-нибудь работу, чтобы содержать семью. Они оба ищут, где бы заработать, и когда один из них находит неплохой, на первый взгляд, вариант, другой, не долго думая, соглашается. Спустя некоторое время партнеры начинают понимать, что ввязались в очень опасную авантюру, но уже слишком поздно...

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2004
Возраст 16+
Режиссер
Рэндел Коул
В ролях
Эндрю МакКарти
Эндрю МакКарти
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Майкл Бадалуччо
Адам Трези
Аида Туртурро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мажоры 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мажоры смотреть онлайн

Мажоры
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши