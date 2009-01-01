Убийство за кадром , 2009

В ролях
Карл Т. Эванс
David Secca
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Режиссер
Карл Т. Эванс
Сценарист
Charles Kipps, Карл Т. Эванс
Композитор
Michael Tremante
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
1 января 2009
MPAA
R
Производство
Psych Ward Entertainment, Visilex Productions
Другие названия
Frame of Mind, A Conspiração, Az új bizonyíték, Salaliiton jäljillä, To kleidi tis dolofonias, Estado de Espírito, Quebra-Cabeça do Passado, Conspiração Kennedy