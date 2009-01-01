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Постер фильма Убийство за кадром
4.7
Киноафиша Фильмы Убийство за кадром
4.7

Убийство за кадром

, 2009
Frame of Mind
США / драма / 18+
Постер фильма Убийство за кадром
4.7

В ролях

Ария Барейкис
Ария Барейкис
Jennifer Secca
Крис Нот
Крис Нот
Steve Lynde
Тони Ло Бьянко
Mouthman
Карл Т. Эванс
David Secca
Барбара Барри
Thelma
Винсент Куратола
Винсент Куратола
Lt. John Mangione
Дон Харви
Дон Харви
Agent Jenkins
Фрэнк Джио
Johnny Loma
Ноэль Бек
Linda
Шарон Анджела
Mary
Режиссер Карл Т. Эванс
Сценарист Charles Kipps, Карл Т. Эванс
Композитор Michael Tremante
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Дата выхода
1 января 2009 США
MPAA R
Производство Psych Ward Entertainment, Visilex Productions
Другие названия
Frame of Mind, A Conspiração, Az új bizonyíték, Salaliiton jäljillä, To kleidi tis dolofonias, Estado de Espírito, Quebra-Cabeça do Passado, Conspiração Kennedy

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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