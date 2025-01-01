Меню
Винсент Куратола
Награды
Награды и номинации Винсент Куратола
Vincent Curatola
О персоне
Фильмография
Награды
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
