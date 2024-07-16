Теперь, когда стало ясно, что Антимонитор — это главная угроза существованию, он ведет безжалостную атаку на выжившие Земли, которые борются за выживание в карманной вселенной. Один за другим эти миры и все их обитатели исчезают! На оставшихся планетах даже само время разрушено и герои из прошлого присоединяются к Лиге справедливости и их разношерстным союзникам в борьбе с воплощением зла. Но когда они вступят в последний бой, будет ли самопожертвования супергероев достаточно, чтобы спасти всех нас?

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