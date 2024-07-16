Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three18+
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О фильме
Теперь, когда стало ясно, что Антимонитор — это главная угроза существованию, он ведет безжалостную атаку на выжившие Земли, которые борются за выживание в карманной вселенной. Один за другим эти миры и все их обитатели исчезают! На оставшихся планетах даже само время разрушено и герои из прошлого присоединяются к Лиге справедливости и их разношерстным союзникам в борьбе с воплощением зла. Но когда они вступят в последний бой, будет ли самопожертвования супергероев достаточно, чтобы спасти всех нас?
ПроизводствоDC Entertainment, Warner Bros. Animation
Другие названия
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three, Az Igazság Ligája: Végtelen világok válsága - Harmadik rész, Justice League : Crisis on Infinite Earths Partie 3, Liga da Justiça: Crise nas Infinitas Terras - Parte Três, Õigluse Liiga: kriis lõpututel Maadel - 3. osa, Әділет лигасы: Шексіз жерлердегі дағдарыс. 3-бөлім, Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3