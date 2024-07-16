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Постер мультфильма Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3
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Киноафиша Фильмы Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3

Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3

Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three 18+
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О фильме

Теперь, когда стало ясно, что Антимонитор — это главная угроза существованию, он ведет безжалостную атаку на выжившие Земли, которые борются за выживание в карманной вселенной. Один за другим эти миры и все их обитатели исчезают! На оставшихся планетах даже само время разрушено и герои из прошлого присоединяются к Лиге справедливости и их разношерстным союзникам в борьбе с воплощением зла. Но когда они вступят в последний бой, будет ли самопожертвования супергероев достаточно, чтобы спасти всех нас?
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 - trailer
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 июля 2024
Премьера в мире 16 июля 2024
Производство DC Entertainment, Warner Bros. Animation
Другие названия
Justice League: Crisis on Infinite Earths - Part Three, Az Igazság Ligája: Végtelen világok válsága - Harmadik rész, Justice League : Crisis on Infinite Earths Partie 3, Liga da Justiça: Crise nas Infinitas Terras - Parte Três, Õigluse Liiga: kriis lõpututel Maadel - 3. osa, Әділет лигасы: Шексіз жерлердегі дағдарыс. 3-бөлім, Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3
Режиссер
Jeff Wamester
В ролях
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф
Джимми Симпсон
Джимми Симпсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 13 голосов
6 IMDb
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Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 - trailer
Лига Справедливости: кризис на бесконечных землях - часть 3 Trailer
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