Персоны
Даррен Крисс
Награды
Награды и номинации Даррена Крисса
Darren Criss
О персоне
Фильмография
Награды
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
