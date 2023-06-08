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Киноафиша Новости Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина живут в разных эпохах в трейлере «Лиги справедливости: Мир войны»

Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина живут в разных эпохах в трейлере «Лиги справедливости: Мир войны»

8 июня 2023 14:15
Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина живут в разных эпохах в трейлере «Лиги справедливости: Мир войны»

Также прояснилась дата премьеры.

В сети появился дебютный трейлер нового остросюжетного мультфильма Warner Bros. Entertainment «Лига справедливости: Мир войны», основанного на одноименных комиксах DC. Проект является свежим ответвлением анимационной вселенной, запущенной мультипликационным экшеном «Супермен: Человек завтрашнего дня» (2020).

Согласно синопсису, Лига справедливости представляет собой вольную ассоциацию супергероев, но все меняется, когда загадочным образом персонажи переносятся в Мир войны — место непрекращающихся гладиаторских сражений. Бэтмен, Чудо-женщина и Супермен оказываются в трех совершенно разных реальностях. При это они не помнят другую жизнь, однако чувствуют, что что-то идет не так. Чтобы вернуть все на круги своя, легендарной троице необходимо каким-то образом адаптироваться к экстремальным условиям, а потом объединиться и оказать сопротивление для освобождения планеты.

Центральных персонажей озвучили Дженсен Эклс (Бэтмен), Даррен Крисс (Супермен) и Стана Катик (Чудо-женщина). Режиссером выступил Джефф Уоместер («Легион супергероев», «Общество справедливости: Вторая мировая война», «Зеленый Фонарь: Берегись моей силы»). Сценарий написали Джереми Адамс («Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»), Эрни Альтбэкер («Темная Лига справедливости: Война Апоколипса») и Джози Кэмпбелл («Лига справедливости»).

Цифровой релиз мультфильма состоится 25 июля.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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