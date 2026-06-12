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Найди своих друзей - Официальный трейлер
Киноафиша Трейлеры Найди своих друзей . Официальный трейлер

Найди своих друзей . Официальный трейлер

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Дата публикации: 12 июня 2026
Найди своих друзей – Эмбер вместе с четырьмя подругами отправляется из Лос-Анджелеса в Джошуа-Три, чтобы провести выходные и развлечься. Однако оказавшись в небольшом пустынном городе, девушки сталкиваются с неприкрытой враждебностью местных жителей. Постепенно стычки с жителями становятся всё более жестокими, и в группе начинают нарастать разногласия, которые обнажают тёмные тайны прошлого Эмбер. Весёлый отдых превращается в борьбу за выживание, которую обостряет жажда мести.
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5.6 Найди своих друзей
Найди своих друзей триллер, 2025, США / Италия
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