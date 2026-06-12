Найди своих друзей
– Эмбер вместе с четырьмя подругами отправляется из Лос-Анджелеса в Джошуа-Три, чтобы провести выходные и развлечься. Однако оказавшись в небольшом пустынном городе, девушки сталкиваются с неприкрытой враждебностью местных жителей. Постепенно стычки с жителями становятся всё более жестокими, и в группе начинают нарастать разногласия, которые обнажают тёмные тайны прошлого Эмбер. Весёлый отдых превращается в борьбу за выживание, которую обостряет жажда мести.
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