Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»

Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»

22 августа 2025 10:33
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»

Релиз за рубежом состоится 17 октября.

Стрим-сервис MUBI, специализирующийся на авторском и фестивальном кино, выпустил трейлер криминальной картины «Вдохновитель», премьера которой состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Сняла фильм по собственному сценарию признанная американская постановщица Келли РайхардтПервая корова», «Обход Мика»).

Действие разворачивается в тихом уголке штата Массачусетс примерно в 1970 году. В центре сюжета — оставшийся без работы плотник Джей Би Муни (Джош О’Коннор). Однажды он задумывает похитить из местного художественного музея драгоценную картину абстракциониста Артура Доува. Разработанный план, однако, идет наперекосяк, что влечет за собой суровые последствия для личной и семейной жизни главного героя. Картина снята на пленку, благодаря чему создается эффект ретро, отчетливо заметный по трейлеру.

В Каннах «Вдохновитель» получил теплый прием. Критики хвалят Райхардт за то, что она отошла от типичных для нее локаций и проблематики, но при этом сохранила свой узнаваемый стиль. На Rotten Tomatoes фильм имеет 88% «свежести» на основе 34 рецензий.

Основной актерский состав дополнили Алана Хаим, Габи Хоффманн, Джон Магаро, Хоуп Дэвис и Билл Кэмп.

Фото: MUBI
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон» Дэниэл Дэй-Льюис вернулся: вышел трейлер фильма «Анемон» Читать дальше 22 августа 2025
Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Сурикат разыскивает голубой цветок в трейлере мультфильма «Тафити. Приключения на краю света» Читать дальше 20 августа 2025
Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Колин Фаррелл идет ва-банк в трейлере фильма «Баллада о маленьком игроке» Читать дальше 19 августа 2025
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер» Читать дальше 19 августа 2025
Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Лили Джеймс производит революцию в онлайн-знакомствах в трейлере байопика «Свайпнуть» Читать дальше 18 августа 2025
Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Иногда они возвращаются: 10 фильмов и сериалов об оживших мертвецах Читать дальше 22 августа 2025
Робин Райт враждует с Оливией Кук в трейлере сериала «Девушка моего сына» Робин Райт враждует с Оливией Кук в трейлере сериала «Девушка моего сына» Читать дальше 21 августа 2025
Новая безумная смена: вышел трейлер второго сезона «Больницы Питт» Новая безумная смена: вышел трейлер второго сезона «Больницы Питт» Читать дальше 21 августа 2025
Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Джуд Лоу и Джейсон Бейтман оказываются в долгах в трейлере триллера «Черный кролик» Читать дальше 20 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше