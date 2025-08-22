Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»

Стрим-сервис MUBI, специализирующийся на авторском и фестивальном кино, выпустил трейлер криминальной картины «Вдохновитель», премьера которой состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Сняла фильм по собственному сценарию признанная американская постановщица Келли Райхардт («Первая корова», «Обход Мика»).

Действие разворачивается в тихом уголке штата Массачусетс примерно в 1970 году. В центре сюжета — оставшийся без работы плотник Джей Би Муни (Джош О’Коннор). Однажды он задумывает похитить из местного художественного музея драгоценную картину абстракциониста Артура Доува. Разработанный план, однако, идет наперекосяк, что влечет за собой суровые последствия для личной и семейной жизни главного героя. Картина снята на пленку, благодаря чему создается эффект ретро, отчетливо заметный по трейлеру.

В Каннах «Вдохновитель» получил теплый прием. Критики хвалят Райхардт за то, что она отошла от типичных для нее локаций и проблематики, но при этом сохранила свой узнаваемый стиль. На Rotten Tomatoes фильм имеет 88% «свежести» на основе 34 рецензий.

Основной актерский состав дополнили Алана Хаим, Габи Хоффманн, Джон Магаро, Хоуп Дэвис и Билл Кэмп.