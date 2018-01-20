«Журналист»: Рецензия Киноафиши

Лайт-версия «Основного инстинкта»

По Манхэттену, утопающему в ночной черноте и криках сирен, тихо рыскает торговец сенсациями − репортер Портер Рен (Эдриан Броуди). Он, не то охотник, не то падальщик, питающийся чужим горем, всегда первым оказывается на месте катастроф и преступлений. Изо дня в день он хладнокровно собирает болезненные откровения и горячие детали чей-то трагедии, чтобы продать их голодной толпе. При этом его известность сложно назвать успехом - Портер лишь выживает, пытаясь кое-как прокормить семью. Но однажды секс с незнакомкой втягивает его, вечного наблюдателя, в центр событий и делает непосредственным участником… Теперь он должен провести расследование одного загадочного убийства, чтобы не только сохранить роман в тайне, но и спасти жизнь своим родным.

Кадр из фильма «Журналист»

Дебютный фильм Брайана ДеКьюбелиса кажется довольно смелой попыткой представить публике возбуждающий триллер в духе «Основного инстинкта». Режиссер почти полностью воссоздал партию Пола Верховена, заменив лишь брутального детектива на усталого и потрепанного жизнью журналиста. В остальном персонажи 90-х нашли свое воплощение в новой версии − это и соблазнительно опасная блондинка (Ивонн Страховски), и милая, но скучная шатенка (Дженнифер Билз). Плюс нотки пикантной эротики, криминального азарта, страсти и одержимости. Но, несмотря на все авторские попытки создать обжигающий триллер, сюжет невольно проседает в яму скуки и штампов. За почти 2 часа (!) действие сумело растерять почти все свои остринки, превратившись в нечто тянущееся и заунывное.

Кадр из фильма «Журналист»

Саспенс, который, исходя из жанра, должен дрожать от напряжения словно струна, здесь повисает безвольной ниточкой. Она неспешно плетется от завязки к финишной черте, удовлетворяя любопытство из серии «Кто же убийца?» всех ценителей детективных романов. Это все эффект от медленного снегопада, фортепианных акцентов, размеренного закадрового голоса главного героя и, конечно, меланхоличного лица Броуди. Актер, кстати, прекрасно передает атмосферу фильма. Сыгравший одухотворенного музыканта в «Пианисте» и претенциозного богатого наследника в «Отеле «Гранд Будапешт»», здесь он перевоплощается в кого-то совсем безликого и потрепанного. Вечно сведенные кверху брови, опустошенный взгляд, нависающий над синими полумесяцами, и крючковатая фигура затравленного волка. Облаченный в смешную шапочку и серо-коричневое пальто, он озадаченно снует по сюжету, нагоняя на себя и других жуткую апатию. Может поэтому страсть и агрессия получаются у него не очень убедительными…

Кадр из фильма «Журналист»

Но за всеми этими драматичными скитаниями можно разглядеть довольно интересную центральную идею фильма - расследовательское зерно «Кто убил, как и почему?». Благодаря ему (ну, и бровям Броуди, наверное) зрительское внимание держится на экране, а сам зритель не может отказать себе в удовольствии строить личные предположения. Правильно выдержанные тайны (а их немало), раскрывающиеся в нужное время и в нужном количестве, пусть и не очень активно, сделали «Журналиста» вполне жизнеспособным зрелищем. И одна из таких историй про девочку и лошадь буквально сводит с ума героев картины, настолько поглощенных любопытством, что оно заражает и тех, кто сидит по ту сторону экрана.

«Журналист» − неспешный детектив для таких же томных вечеров, в которые не ищешь экшна и прочих эмоциональных аттракционов. Он интригует, но не навязывает, развлекает, но не слишком. В общем, если вы поклонник Броуди и хотите узнать, что же он там нарасследовал, можете смело сворачивать после работы в кинотеатр.

Инна Син

В российском прокате с 15 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Журналист»