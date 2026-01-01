Майкл Шамус Уайлз
Майкл Шамус Уайлз Michael Shamus Wiles
Michael Shamus Wiles

Дата рождения
27 октября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Шоссе в никуда 7.3
Шоссе в никуда (1997)
Рок-звезда 7.2
Рок-звезда (2001)
Особый парень: Тупой супергерой 6.8
Особый парень: Тупой супергерой (2006)

Фильмография Майкл Шамус Уайлз

Жанр
Год
5.3
Воровское шоссе Thieves Highway
криминал 2025, Канада / США
Тетрадь смерти 4.5
Тетрадь смерти Death Note
триллер 2017, США
Рецензия
Озеро Элис 3.7
Озеро Элис Lake Alice
ужасы 2017, США
Тюремный блок К-11 6.3
Тюремный блок К-11 K-11
драма 2012, США
Гидра: Затерянный остров 3.1
Гидра: Затерянный остров Hydra
ужасы, фантастика, боевик 2009, США
Война динозавров 4.5
Война динозавров D-War
драма, боевик, фэнтези 2007, Южная Корея / США
Особый парень: Тупой супергерой 6.8
Особый парень: Тупой супергерой Special
комедия, драма, фантастика 2006, США
На том стоим 5.7
На том стоим Hard Ground
приключения, вестерн 2003, США
Рок-звезда 7.2
Рок-звезда Rock Star
мюзикл, комедия, драма 2001, США
Восставший из ада 5: Преисподняя 5.4
Восставший из ада 5: Преисподняя Hellraiser: Inferno
криминал, ужасы, детектив 2000, США
Шоссе в никуда 7.3
Шоссе в никуда Lost Highway
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
