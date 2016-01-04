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Фильмография
Мишель Галабрю
Michel Galabru
Киноафиша
Персоны
Мишель Галабрю
Мишель Галабрю
Michel Galabru
Дата рождения
27 октября 1922
Возраст
93 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 января 2016
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Молчание моря
(2004)
7.6
Специальное отделение
(1975)
7.2
Клетка для чудаков
(1978)
Фильмография Мишель Галабрю
5.4
Непобедимые
Les invincibles
комедия, спорт
2013, Франция
7.1
Бобро Поржаловать
Bienvenue chez les Ch'tis
комедия
2008, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.6
Профессионалы
San-Antonio
комедия, боевик
2004, Франция / Италия / Великобритания
7.9
Молчание моря
Le Silence de la mer
драма, мелодрама, военный
2004, Франция / Бельгия
6.6
Вселенский потоп
Prophetie des grenouilles, La
анимация, семейный
2003, Франция
5.9
Актеры
Les Acteurs
биография, комедия, драма
2000, Франция
6.7
Астерикс и Обеликс против Цезаря
Astérix et Obélix contre César
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка
1999, Франция / Германия / Италия
7.1
Изящная эпоха
Belle Epoque
драма, мелодрама, комедия
1992, Испания / Португалия
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