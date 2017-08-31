«Тетрадь смерти»: Рецензия Киноафиши

Практическая деконструкция, или «фанфик по фэндому»

Лайт Тёрнер (Нат Вулф) — белая ворона, замкнутый аутсайдер среди своих сверстников в одной из старших школ в Сиэтле. Пока наиболее успешные представители подросткового сообщества играют на поле в американский футбол, а подтянутые чирлидерши оттачивают акробатические номера, Лайт отстранённо демонстрирует проблески якобы незаурядного ума, за деньги выполняя чужие контрольные работы. Его неразделённая и тайная влюбленность в местную бунтарку Мию Саттон (Маргарет Куэлли) так навсегда бы и осталась в зародышевом состоянии, если бы японский бог смерти Рюк (Уллем Дефо) не заскучал. У синигами развлечения особые, если не сказать извращённые, поэтому скинуть на Землю Тетрадь смерти среди демиургов не считается зазорным. Поэтому Лайт, одержимый идеей отмщения и царствующей вокруг несправедливостью, вскоре смекает, как работает магическая записная книжка. Достаточно знать имя и лицо злодея, будь то школьный задира или убийца его матери, и справедливость можно восстановить одним лишь росчерком пера, тем самым вычеркнув негодяя из списка переписи населения.

Кадр из фильма «Тетрадь смерти»

Тех, кто знаком с оригинальными сериями манги и аниме, начавшими свой многолетний крестовый поход в 2003 и 2006 году соответственно, экранизация Адама Вингарда поставит в неловкое положение. Даже самый сдержанный и флегматичный любитель, даже не фанат серии, будет буквально вынужден рвать и метать, став свидетелем столь бессовестной узурпации темы и героев «Тетради смерти». С точки зрения гуманизма, величайшей ошибкой Netflix стало решение поместить титр «по мотивам оригинальной серии» в самый конец фильма, когда большая часть зрителей уже трижды в сердцах истекла кровью. Однако, как ещё привлечь внимание целевой аудитории, которую на протяжении 7 лет (с 2009 года) кормили завтраками Warner Bros., попутно поменяв несколько студий, режиссёров, по итогу ещё и отказавшись от проекта?

Кадр из фильма «Тетрадь смерти»

И именно таким «отказным ребёнком» состоятельных родителей в 2016 году «Тетрадь смерти» попадает под крыло потокового сервиса Netflix с обещанным приданным - суммой в 50 млн долларов. Сам Адам Вингард, на деле же искусный и хитроумный хоррор-мейкейр, ответственный за перерождение карпентнеровского «Хеллоуина», обласканный критиками инди-проект «Гость», мета-сиквел «Ведьмы из Блэр» и «Тебе конец!», в данном проекте выступил как замечательный режиссёр. Здесь и постоянное заигрывание с неоновым светом, сочным синт-вейвом, сопровождающим динамические сцены погонь, акцентированные детали, подчёркиваемые образы одиночества и безумного (даже слабоумного) помешательства. Та же операторская работа вызывает головокружительный восторг, выворачивающий на 360 градусов — для подсчёта всех использованных «голландских углов» придётся поломать не один десяток транспортиров. Все эти аудио-визуальные изыски выглядят действительно соблазнительно. Правда, до тех пор, пока не начинает работать сценарий, превративший по-настоящему харизматичных героев в бесхребетных истериков с манией величия, не имеющих собственных целей в жизни. Персонажи настолько безжизненны и отвратительны, что в целом зрелище становится похоже на акт некрофилии: вроде бы и красиво, и изящно, только в кадре остались одни трупы.

Кадр из фильма «Тетрадь смерти»

Увы и ах, но основная проблема сегодняшнего западного кинопроизводства по-прежнему заключается в дефиците свежих идей. Поэтому в кризисные годы студии-гиганты всё чаще направляют свой взор, как это исторически сложилось в Новом Свете, на Восток. То ли в поисках просвещения и дзена, то ли с исключительно корыстной целью, как это уже случилось в этом году с «Призраком в доспехах». Однако, стоит понимать, что для адаптации сценариев культовых многочасовых сериалов под полуторачасовой полный метр требуется немалая усидчивость, смекалка и — что самое важное — избирательность. Прибегая к постмодернистскому методу деконструкции, нужно разобрать готовый продукт массовой культуры, разложить его на составляющие, посмотреть на каждую из деталей с другой стороны, отбросить устоявшиеся излишки и на почве старой истории взрастить новую идею. Так, например, на основе шекспировского «Гамлета» родилась гениальная пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», где действующими лицами выступили второстепенные и, казалось бы, невзрачные персонажи оригинала. В случае с «Тетрадью смерти» не стоит далеко ходить: по мотивам манги было снято 4 киноленты, которые лишь частично заимствовали первозданный сюжет и в итоге оказались своеобразными спин-оффами, предлагающими альтернативное развитие истории. Примечательно, что при их прокате ни одного фаната не пострадало, в отличие от экранизации 2017 года. Всё потому что не стоит пытаться уложить 8 часов первого сезона в куцые 100 минут краткого, изувеченного пересказа. Простите, мы сделали всё, что было в наших силах, но ваш долгожданный фильм скончался от внутреннего кровоизлияния ввиду множественных открытых переломов.

Кадр из фильма «Тетрадь смерти»

На выходе, «Тетрадь смерти» образца 2017 года вместо достоевского трагизма, который превалировал в первоисточнике, на тему: «Тварь я дрожащая или право имею?», попутно охватывающий сугубо экзистенциальные вопросы о праве человека на жизнь, его морального и гуманистического падения перед лицом смерти, предлагает нечленораздельные подростковые бормотания и максималистские выплески феромонов. Умственные способности некогда гениального владельца тетради и таинственного эксцентричного сыщика L вынесли за скобки, поэтому вместо демонстрации дедуктивного метода и сияния амбициозного разума мы получаем лишь неясные озарения постфактум. Вся мотивация персонажей строится не на принципе «хорошо/плохо», а «хочу/не хочу», хотя даже здесь характеры безвольно провисают. Что характерно, в изначальной японской концепции Рюк закинул Тетрадь на Землю и по большей части никак не влиял на развитие событий. Он был своеобразным Мефистофелем, что не желал ни зла, ни добра. Ему просто хотелось преодолеть скуку. Здесь же Рюк чуть ли не подзатыльниками и угрозами вынуждает Лайта убивать, и именно слабохарактерность человечества вызывает у него восторг. Ну что ж, это успокаивает. Хоть кому-то в рамках данного фильма не было скучно.

Евгений Антипин

В российском прокате с 25 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тетрадь смерти»