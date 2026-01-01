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Милдред Нэтвик
Mildred Natwick
Киноафиша
Персоны
Милдред Нэтвик
Милдред Нэтвик
Mildred Natwick
Дата рождения
19 июня 1905
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 октября 1994
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Опасные связи
(1988)
7.7
Она носила желтую ленту
(1949)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Милдред Нэтвик
7.8
Опасные связи
Dangerous Liaisons
мелодрама, спектакль
1988, США / Великобритания
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
6.9
Босиком по парку
Barefoot in the Park
комедия, мелодрама
1967, США
Смотреть трейлер
6.9
Тэмми и холостяк
Tammy and the Bachelor
мелодрама, комедия
1957, США
7.1
Неприятности с Гарри
The Trouble with Harry
комедия
1955, США
5.9
Иоланта и вор
Yolanda and the Thief
мелодрама, мюзикл, фэнтези
1954, США
7.7
Она носила желтую ленту
She Wore a Yellow Ribbon
драма, вестерн
1949, США
5.2
Целующийся бандит
The Kissing Bandit
мюзикл, комедия, вестерн
1948, США
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