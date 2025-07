Страна США

Продолжительность 1 час 29 минут

Год выпуска 1957

Премьера в мире 14 июня 1957

Производство Universal International Pictures (UI)

Другие названия

Tammy and the Bachelor, Tammy, A Flor do Pântano, Agouro frouto, Masum aşk, Panna Tammy i kawaler, Tammy - bare 18 år, Tammy fiore selvaggio, Tammy ja suuri maailma, Tammy şi celibatarul, Tammy, Flor de los pantanos, Tammy, la flor del pantano, Tammy, la muchacha salvaje, Άγουρο φρούτο, Тэмми и холостяк, タミーと独身者