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Босиком по парку Босиком по парку
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Barefoot in the Park

Босиком по парку, 1967

1967 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Пол и Кори Брэттер живут в маленькой квартирке на пятом этаже в районе Гринвич Виллидж. Она считает, что у них милый домик, а он, консервативный юрист, ненавидит свое жилье. Буайе, образец француза и ловеласа в глазах американцев, играет слегка чокнутого бабника, живущего этажом выше, которому приходится проходить через их квартиру, чтобы попасть в свою. Романтичной Кори нравится старый «казанова», и она устраивает ему знакомство со своей мамашей. Возникает много комичных и трогательных осложнений. Пол, например, отказывает предложению супруги пойти гулять босиком в Центральный парк, когда на улице всего 17 градусов и идет дождь. Но любовь, конечно, побеждает все…

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 25 мая 1967
Возраст 12+
Режиссер
Джин Сэкс
В ролях
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Фриц Фельд
Милдред Нэтвик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Босиком по парку 2 постера
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Босиком по парку
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