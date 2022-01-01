Босиком по парку, 1967

Пол и Кори Брэттер живут в маленькой квартирке на пятом этаже в районе Гринвич Виллидж. Она считает, что у них милый домик, а он, консервативный юрист, ненавидит свое жилье. Буайе, образец француза и ловеласа в глазах американцев, играет слегка чокнутого бабника, живущего этажом выше, которому приходится проходить через их квартиру, чтобы попасть в свою. Романтичной Кори нравится старый «казанова», и она устраивает ему знакомство со своей мамашей. Возникает много комичных и трогательных осложнений. Пол, например, отказывает предложению супруги пойти гулять босиком в Центральный парк, когда на улице всего 17 градусов и идет дождь. Но любовь, конечно, побеждает все…