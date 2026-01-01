Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Подарок
Билеты от 0₽
Киноафиша Подарок

Спектакль Подарок

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Комедия положений в спектакле «Подарок»

В комедии «Подарок» под авторством Валентина Красногорова и в режиссуре Эдуарда Радзюкевича зрители встретятся с актёрами Андреем Чернышовым, Ириной Медведевой и Ириной Ефремовой, которые мастерски воссоздадут увлекательные и непредсказуемые истории любви.

Спектакль переносит зрителей в удивительный мир, в котором сцена становится ареной, где рождается и умирает любовь. Каждая новелла в постановке обнажает сложности отношений, заставляя зрителей задумываться над важными, порой острыми вопросами, связанными с любовью и привязанностью.

Комичные переплетения судеб

История «Подарка» фокусируется на любовниках, которые изо всех сил пытаются скрыть свои чувства. Их редкие встречи полны комизма до абсурда, так как страх разоблачения в измене преобладает над тайной страстью. Спектакль поднимает вопросы, которые волнуют многих: способны ли мы устоять перед охватывающим желанием? Насколько сильно мы ценим тех, кто рядом с нами?

Динамика и атмосфера

Зрителей ожидают легкие диалоги, парадоксальные сюжеты и комедийные ситуации, которые переходят в фарс. Эти элементы создают напряжение, удерживающее внимание до финальных мгновений спектакля. Непредсказуемость развития событий и глубокий лиризм делают «Подарок» уникальным театральным событием.

Продолжительность спектакля составляет 2 часа, и он обещает стать настоящим подарком для любителей театра.

Режиссер
Эдуард Радзюкевич
В ролях
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Ирина Медведева
Ирина Медведева
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова

Купить билет на спектакль Подарок

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
18:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Женитьба Бальзаминова
12+
Комедия
Женитьба Бальзаминова
22 марта в 18:30 Театр комедии. Основная сцена
от 2000 ₽
Старики не подарок
16+
Комедия Премьера
Старики не подарок
9 марта в 19:00 Театр Сатиры
от 2000 ₽
Восемь любящих женщин
16+
Комедия
Восемь любящих женщин
8 марта в 18:00 Театр-студия Всеволода Шиловского
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше