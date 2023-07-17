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Киноафиша Новости Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда»

Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда»

17 июля 2023 15:53
Советский космонавт переносится из 1960-го в 2023 год в трейлере триллера «Человек ниоткуда»

Фильм о путешествии во времени от авторов «А зори здесь тихие...» и «Время первых» выйдет в начале ноября.

Кинокомпания «Наше кино» выпустила трейлер фантастического триллера «Человек ниоткуда».

Главный герой — советский космонавт Ким Кириллов (Александр Метелкин). В 1960 году он принимает участие в секретном запуске ракеты, предшествующем первому полету человека в космос. Сначала эксперимент идет успешно, но внезапно корабль Кириллова получает серьезные повреждения и терпит крушение. Очнувшись после аварии, герой понимает, что каким-то невероятным образом переместился в 2023 год и потерял все воспоминания о своей жизни до злополучного запуска. Единственная мысль, которая никак не может выйти у него из головы, — образ девушки из прошлого. Отправившись на поиски ответов, Ким встречает ее в современной Москве, но оказывается, что она его совсем не помнит.

В фильме также снялись Ирина Медведева, Иван Злобин, Варвара Комарова, Илья Любимов и другие актеры. Режиссером картины выступил Ренат Давлетьяров, наиболее известный по лентам «А зори здесь тихие...» (2015) и «Летчик» (2021). Он также написал сценарий вместе с Дмитрием Пинчуковым («Время первых»). Съемки проходили в Москве и регионах Дальнего Севера.

Премьера «Человека ниоткуда» состоится 2 ноября.

Фото: «Наше кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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