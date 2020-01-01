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Постер к сериалу Гамильтон
Постер к сериалу Гамильтон
Постер к сериалу Гамильтон
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Киноафиша Сериалы Гамильтон
Гамильтон (2020 - …) Hamilton
Год выпуска 2020
Страна Швеция/Германия/Литва
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал C More
Продолжительность 12 часов 28 минут
О чем сериал

Шведский многосерийный триллер «Гамильтон» – это история об опасной миссии спецагента Карла Гамильтона. Главный герой обучался у морских котиков в Соединенных Штатах. Прибыв в родную Швецию, он продолжил свою службу на ЦРУ в секретном подразделении. Гамильтон устанавливает слежку за террористической организацией, которая захватила страну. Члены этой организации устроили несколько взрывов и хакерских атак. Гамильтон вскоре обратил на себя внимание одного из подозреваемых и получил заманчивое предложение...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро Carl Hamilton
Йорген Торссон
Йорген Торссон
Сюзанн Рейтер
Сюзанн Рейтер
Rowena King
Нина Заньяни
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гамильтон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Гамильтон - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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