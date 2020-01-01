Шведский многосерийный триллер «Гамильтон» – это история об опасной миссии спецагента Карла Гамильтона. Главный герой обучался у морских котиков в Соединенных Штатах. Прибыв в родную Швецию, он продолжил свою службу на ЦРУ в секретном подразделении. Гамильтон устанавливает слежку за террористической организацией, которая захватила страну. Члены этой организации устроили несколько взрывов и хакерских атак. Гамильтон вскоре обратил на себя внимание одного из подозреваемых и получил заманчивое предложение...