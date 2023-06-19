Призрак крадет дыхание девочки в трейлере хоррора «Пантафа — пожирательница душ»

Кинокомпания «Русский репортаж» выпустила дублированный трейлер итальянского фильма ужасов «Пантафа — пожирательница душ».

В центре сюжета — бывшая танцовщица Марта (Кася Смутняк), которая переезжает со своей дочерью Ниной в удаленную и мрачную горную деревню Маланотте, чтобы помочь девочке побороть симптомы терзающего ее сонного паралича. В первую же ночь в новом доме Нине снится, что к ней в комнату забрался злобный дух Пантафа и лишил ее дыхания. Марта списывает произошедшее на разыгравшееся воображение ребенка, но мрачная атмосфера Маланотте не дает ей покоя. С каждым днем окружающая обстановка становится все напряжение, из-за чего женщина начинает сомневаться в том, что сон ее дочери был лишь фантазией.

В картине также снялись Грета Санти, Марио Сгуэлья, Мауро Марино и Франческо Колелла. Постановщиком ленты выступил Эмануэле Скаринджи, наиболее известный по документалке «Права человека для всех» и драме «Предсказания броненосца». Он также написал сценарий фильма вместе с Ванессой Пичарелли («Итальянец») и Тицианой Трианой («Черная луна»).

«Пантафа — пожирательница душ» выйдет в российский прокат 6 июля.