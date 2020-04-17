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Постер к сериалу Дьяволы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Дьяволы
Дьяволы (2020 - 2022) Devils 18+
Год выпуска 2020
Страна Италия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 16 часов 30 минут
О чем сериал

«Дьяволы» — многосерийный итальянский триллер, повествующий о страстях, которые происходят в мире банкиров. Иногда создается впечатление, что они продали свою душу сатане, но так ли это? Сюжет разворачивается вокруг Массимо Руджеро. Он не только талантливый финансист, но и знатный лихач. Во время сложнейшего экономического кризиса, который накрыл всю Европу, Массимо умудрялся получать гигантские деньги с собственных финансовых махинаций. Однако из-за громкого скандала репутация Руджеро серьезно подмочена. В итоге герою приходится максимально глубоко погрузиться в мир экономических интриг.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Джемма Пауэлл
Джемма Пауэлл
Лайа Коста
Лайа Коста
Гарри Мишель
Гарри Мишель
Ларс Миккельсен
Ларс Миккельсен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дьяволы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Дьяволы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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