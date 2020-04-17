«Дьяволы» — многосерийный итальянский триллер, повествующий о страстях, которые происходят в мире банкиров. Иногда создается впечатление, что они продали свою душу сатане, но так ли это? Сюжет разворачивается вокруг Массимо Руджеро. Он не только талантливый финансист, но и знатный лихач. Во время сложнейшего экономического кризиса, который накрыл всю Европу, Массимо умудрялся получать гигантские деньги с собственных финансовых махинаций. Однако из-за громкого скандала репутация Руджеро серьезно подмочена. В итоге герою приходится максимально глубоко погрузиться в мир экономических интриг.