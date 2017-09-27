«Не твое тело»: Рецензия Киноафиши

Чужие мысли

Брак Софии (Касия Смутняк) и Андреа (Пьерфранческо Фавино) уверенными шагами идет к разводу. Каждый занят прежде всего собственной карьерой и абсолютно не чувствителен к проблемам и переживаниям так называемой «второй половинки». Она журналистка и после рождения второго ребенка не засиделась в декрете, а отправилась покорять телевидение. И удача оказалась на стороне Софии – скоро в прямом эфире она будет обсуждать взаимоотношения полов и место женщины в обществе с приглашенными гостями. Он же стоит на пороге существенного открытия в исследованиях функционирования человеческого мозга и работает над аппаратом по чтению мыслей с ласковым именем «Чарли». Иными словами, под одной крышей живут сапожники без сапог – она должна неплохо разбираться в психологии отношений, он стремится сделать психику другого человека прозрачной. Сбой «Чарли» подкорректирует сложившуюся ситуацию – София и Андреа «поменяются» телами и уже не смогут увернуться от тревог друг друга.

Кадр из фильма «Не твое тело»

Несмотря на то, что прибор по чтению мыслей похож на плод любви ноутбука и завода по производству лампочек и явно уступает технологиям из «Клетки» или «Вне/себя», «Не твое тело» все же очень близко стоит к исследовательским проектам Тарсема Сингха, излюбленный мотив которых – пересадка сознания одного человека в тело другого. В «Клетке» Дженнифер Лопес гуляла по сознанию маньяка, во «Вне/себя» подкаченное тельце Райана Рейнольдса стало домом с привидениями для сознания умирающего богача. Андреа фактически встроился в ряды ученых Сингха и на кухне случайно «пересадил» свое сознание в тело Софии, а ее – в свое.

Кадр из фильма «Не твое тело»

Сингх в вопросе подсадки новичка в чужое тело во «Вне/себя» пытался отойти от прямых и односложных ответов, оставляя на суд зрителя вопрос о том, как же такое перемещение возможно, точнее, что же именно происходит с пересаживаемым сознанием – живет ли в новом теле тот самый человек, что несколько минут экранного времени назад подвергся сомнительной процедуре, или мы имеем дело с двойником, чья природа остается загадкой для него самого и его создателей. Фильм Симоне Годано очень близок к логике «Вне/себя» и отчасти проговаривает те вещи, которые между строк были не то записаны, не то вычеркнуты в работе Сингха. Только вариант ответа на вопрос о возможности трансплантации сознания в «Не твоем теле» скомкан, но даже в таком виде он резонирует с гендерными исследованиями в фильме.

Кадр из фильма «Не твое тело»

София в теле Андреа ведет себя как истеричка, не знающая и минуты покоя, ее муженек не отстает от суженой, выставляя на всеобщее обозрение подчеркнутую брутальность и раздутое самомнение. Симоне Годано показывает не конкретных людей, оказавшихся в чужом теле, а утрированные образы, в которых сконцентрирована масса стереотипов о мужском и женском поведении. Перегибы в характерах главных героев бросаются в глаза и используются во многом, чтобы рассмешить зрителя (кстати, вполне удачно), но концептуально перекосы в поведении супругов из-за связи с исследованиями сознания приемлемы, и «Не твое тело» даже доходит до не самого ожидаемого сюжетного твиста. Другое дело, что Годано, увлекшись шутками, распыляется, и вполне интересные мотивы в вопросе о гендере у него звучат громко, но не всегда внятно. И, быть может, это даже не плохо – по крайней мере, «Не твое тело» не скатывается до банального разжевывания каждого своего шага и предоставляет пространство для зрительской проработки того, что в фильме обозначено пунктиром, и реконструкции не самых очевидных ходов.

Кадр из фильма «Не твое тело»

«Не твое тело» ‒ пример обаятельного и веселого кино, не избежавшего острых углов и заметных шероховатостей. Фильм пытается усидеть на нескольких стульях, не упуская возможности и поговорить о проблеме доступа в чужое сознание, и вдаться в гендерные исследования. Тем не менее романтическая комедия про обмен телами у Годано получилась вполне современной, с задором играющей со стереотипами.

Елена Громова

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не твое тело»