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Киноафиша Рецензии «Не твое тело»: Рецензия Киноафиши

«Не твое тело»: Рецензия Киноафиши

27 сентября 2017 00:00
«Не твое тело»: Рецензия Киноафиши
Чужие мысли

Брак Софии (Касия Смутняк) и Андреа (Пьерфранческо Фавино) уверенными шагами идет к разводу. Каждый занят прежде всего собственной карьерой и абсолютно не чувствителен к проблемам и переживаниям так называемой «второй половинки». Она журналистка и после рождения второго ребенка не засиделась в декрете, а отправилась покорять телевидение. И удача оказалась на стороне Софии – скоро в прямом эфире она будет обсуждать взаимоотношения полов и место женщины в обществе с приглашенными гостями. Он же стоит на пороге существенного открытия в исследованиях функционирования человеческого мозга и работает над аппаратом по чтению мыслей с ласковым именем «Чарли». Иными словами, под одной крышей живут сапожники без сапог – она должна неплохо разбираться в психологии отношений, он стремится сделать психику другого человека прозрачной. Сбой «Чарли» подкорректирует сложившуюся ситуацию – София и Андреа «поменяются» телами и уже не смогут увернуться от тревог друг друга.

Кадр из фильма «Не твое тело»
Кадр из фильма «Не твое тело»

Несмотря на то, что прибор по чтению мыслей похож на плод любви ноутбука и завода по производству лампочек и явно уступает технологиям из «Клетки» или «Вне/себя», «Не твое тело» все же очень близко стоит к исследовательским проектам Тарсема Сингха, излюбленный мотив которых – пересадка сознания одного человека в тело другого. В «Клетке» Дженнифер Лопес гуляла по сознанию маньяка, во «Вне/себя» подкаченное тельце Райана Рейнольдса стало домом с привидениями для сознания умирающего богача. Андреа фактически встроился в ряды ученых Сингха и на кухне случайно «пересадил» свое сознание в тело Софии, а ее – в свое.

Кадр из фильма «Не твое тело»
Кадр из фильма «Не твое тело»

Сингх в вопросе подсадки новичка в чужое тело во «Вне/себя» пытался отойти от прямых и односложных ответов, оставляя на суд зрителя вопрос о том, как же такое перемещение возможно, точнее, что же именно происходит с пересаживаемым сознанием – живет ли в новом теле тот самый человек, что несколько минут экранного времени назад подвергся сомнительной процедуре, или мы имеем дело с двойником, чья природа остается загадкой для него самого и его создателей. Фильм Симоне Годано очень близок к логике «Вне/себя» и отчасти проговаривает те вещи, которые между строк были не то записаны, не то вычеркнуты в работе Сингха. Только вариант ответа на вопрос о возможности трансплантации сознания в «Не твоем теле» скомкан, но даже в таком виде он резонирует с гендерными исследованиями в фильме.

Кадр из фильма «Не твое тело»
Кадр из фильма «Не твое тело»

София в теле Андреа ведет себя как истеричка, не знающая и минуты покоя, ее муженек не отстает от суженой, выставляя на всеобщее обозрение подчеркнутую брутальность и раздутое самомнение. Симоне Годано показывает не конкретных людей, оказавшихся в чужом теле, а утрированные образы, в которых сконцентрирована масса стереотипов о мужском и женском поведении. Перегибы в характерах главных героев бросаются в глаза и используются во многом, чтобы рассмешить зрителя (кстати, вполне удачно), но концептуально перекосы в поведении супругов из-за связи с исследованиями сознания приемлемы, и «Не твое тело» даже доходит до не самого ожидаемого сюжетного твиста. Другое дело, что Годано, увлекшись шутками, распыляется, и вполне интересные мотивы в вопросе о гендере у него звучат громко, но не всегда внятно. И, быть может, это даже не плохо – по крайней мере, «Не твое тело» не скатывается до банального разжевывания каждого своего шага и предоставляет пространство для зрительской проработки того, что в фильме обозначено пунктиром, и реконструкции не самых очевидных ходов.

Кадр из фильма «Не твое тело»
Кадр из фильма «Не твое тело»

«Не твое тело» ‒ пример обаятельного и веселого кино, не избежавшего острых углов и заметных шероховатостей. Фильм пытается усидеть на нескольких стульях, не упуская возможности и поговорить о проблеме доступа в чужое сознание, и вдаться в гендерные исследования. Тем не менее романтическая комедия про обмен телами у Годано получилась вполне современной, с задором играющей со стереотипами.

Елена Громова

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Не твое тело»

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