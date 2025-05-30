Меню
Постер фильма Диаманти
1 постер
Диаманти

Диаманти

Diamanti 18+
О фильме

С группой актрис связывается известный режиссёр, с которым каждая из них уже сотрудничала в прошлом. Он собрал их вместе, потому что планирует снять фильм о женщинах, хотя детали остаются неизвестными. Режиссёр заставляет актрис работать, наблюдает за ними и вдохновляется, пока его воображение не переносит исполнительниц в другую эпоху, прошлое, в котором шум швейных машин заполняет рабочее место, управляемое и населенное женщинами, где мужчины играют небольшие второстепенные роли, а кино может можно рассказать с другой точки зрения: с точки зрения обычаев.
Диаманти - trailer
Диаманти  trailer
Страна Италия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 мая 2025
Дата выхода
30 мая 2025 Литва N13
19 августа 2025 Польша
Сборы в мире $19 083 044
Производство GreenBoo Production, Faros Film, Vision Distribution
Другие названия
Diamanti, Deimantai, Diamanter, Diamantes, Diamenty, Diamonds, Drágakövek
Режиссер
Ферзан Озпетек
В ролях
Луиза Раньери
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Лоредана Канната
Джеппи Куччиари
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Трейлеры фильма
Диаманти - trailer
Диаманти Trailer
Кадры из фильма
