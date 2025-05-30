С группой актрис связывается известный режиссёр, с которым каждая из них уже сотрудничала в прошлом. Он собрал их вместе, потому что планирует снять фильм о женщинах, хотя детали остаются неизвестными. Режиссёр заставляет актрис работать, наблюдает за ними и вдохновляется, пока его воображение не переносит исполнительниц в другую эпоху, прошлое, в котором шум швейных машин заполняет рабочее место, управляемое и населенное женщинами, где мужчины играют небольшие второстепенные роли, а кино может можно рассказать с другой точки зрения: с точки зрения обычаев.