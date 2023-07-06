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Сегодня в прокат выходит итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ»

6 июля 2023 09:22
Сегодня в прокат выходит итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ»

Картина об уединенной горной деревушке, терроризируемой страшным злым духом.

Сегодня, 6 июля, в российский прокат выходит итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ».

В центре сюжета — бывшая танцовщица Марта (Кася Смутняк), воспитывающая свою маленькую дочь Нину (Грета Санти). Девочка страдает от приступов сонного паралича, поэтому мать решает увести ее в горную деревушку Маланотте в надежде, что чистый воздух и отдых от городской жизни пойдут ей на пользу. Однако это удаленное место оказывается совсем не таким, каким его представляла Марта: жители деревни неприветливы и полны суеверий, а дети практически никогда не выходят играть на улицу.

В первую ночь же ночь в новом доме Нине снится кошмар, в котором ее дыхание украла злобный дух Пантафа. Марта списывает слова дочери на разыгравшееся воображение, но с каждым днем обстановка в Маланотте становится все напряжение, и вскоре женщина сама утрачивает способность отличать реальность от ночного морока.

Режиссером фильма выступил Эмануеле Скаринджи, наиболее известный по драме «Предсказание броненосца», удостоенной номинации на приз Венецианского кинофестиваля. Он также написал сценарий картины вместе с Тицианой Трианой («Черная луна») и Ванессой Пичарелли («Лето Саммер»).

Фото: Fandango
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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