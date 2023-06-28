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Киноафиша Новости Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из хоррора «Пантафа — пожирательница душ»

Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из хоррора «Пантафа — пожирательница душ»

28 июня 2023 16:24
Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из хоррора «Пантафа — пожирательница душ»

Фильм о женщине и ее дочери, столкнувшихся с мистической угрозой.

Прокатная компания «Русский Репортаж» поделилась с Киноафишей эксклюзивным дублированным отрывком из мрачного итальянского хоррора «Пантафа — пожирательница душ». Фильм повествует о матери и дочке, столкнувшихся с паранормальной угрозой, а в представленном фрагменте продемонстрированы живописные виды и диалог ведущей героини, которую приглашают на некий деревенский праздник.

В центре сюжета — бывшая танцовщица по имени Марта. Вместе со своей маленькой дочерью главная героиня переезжает в горную деревушку Маланотте. Место оказывается очень неприветливым, полным страхов и различных суеверий. Уже в первую ночь девочку во сне навещает призрак жуткой Пантафы, крадущей дыхание. Когда ребенок пытается рассказать о случившемся, мама не обращает на это внимание, принимая пугающие признания за детскую фантазию. Но вскоре ситуация обостряется. Буквально с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама начинает ощущать присутствие потусторонних сил.

В актерский состав картины вошли Кася Смутняк, Грета Санти, Марио Сгуэлья, Мауро Марино, Франческо Колелла, Джузеппе Чедерна, Уго Де Сезаре и Элизабетта Педрацци. Режиссером выступил Эмануеле Скаринджи («Предсказание броненосца», «Права человека для всех»). Сценарий вместе с ним написали Ванесса Пичарелли («Итальянец») и Тициана Триана («Черная луна»).

«Пантафа — пожирательница душ» выйдет в российский прокат 6 июля.

Фото: Fandango
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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