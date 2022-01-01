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Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Giuseppe Battiston
О персоне
Фильмография
Джузеппе Баттистон
Giuseppe Battiston
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Дата рождения
22 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Джузеппе Баттистона
Родился 22 июля 1968 года. Удине, Италия.
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Фильмография Джузеппе Баттистона
Папаши
комедия
2020, Италия
5.0
Полёт за мечтой
комедия
2019, Италия
6.0
Отель Гагарин
комедия
2018, Италия
5.0
Венецианский детектив
комедия, детектив
2017, Италия
5.0
После войны
драма
2017, Франция
6.0
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
2016, Италия
7.0
Пицца и финики
комедия
2015, Италия
5.0
Не в стульях счастье
комедия
2013, Италия
5.0
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