Ведущий «Галилео» уже не тот безумный гений: сейчас вряд ли узнаете

Александр Пушной запомнился массовому зрителю как безумный ученый из познавательного шоу «Галилео». В течение многих лет он рассказывал подрастающему поколению о науке, приковывал внимание публики и интересными историями, и эффектными опытами. Однако в 2015 году ведущий навсегда покинул популярное шоу.

Пушной решил не менять сферу деятельности и остался на телевидении. Он был ведущим таких программ, как «Безумный спорт», «Золотая нация» и, например, «Мастер смеха». При этом сам Пушной признавался, что любые новые проекты со временем превращались в аналог «Галилео», ведь он стремился добавить науку к каждой теме.

Сегодня знаменитость занят развитием своей музыкальной карьеры. Он выступает вместе с группой и записывает ролики, посвященные творчеству прославленных музыкантов. Помимо этого, он ведет шоу, посвященное технологиям умного дома. Регулярно Пушной рассказывает, как облегчить быт с помощью науки.

Поклонники признаются, что прошедшие годы не прошли бесследно для звезды экрана. Пушной отрастил густую бороду, а на его лице заметны многочисленные морщины. При этом взгляд телеведущего совершенно не изменился, и в нем до сих пор узнается сумасшедший ученый в сером халате.